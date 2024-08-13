Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, что стало с молитвенным домом на Философской улице и в каком состоянии он сейчас.
В 1899 году на улице Философской в Днепре появился молитвенный дом – синагога Мишкан Давид. Во времена Екатеринослава это была одна из крупнейших синагог. Ее стены могли вместить почти тысячу человек.
Синагогу закрыли в 1932 году. Почти сразу ее переоборудовали в жилой дом. Во время Второй мировой войны здание пострадало не существенно и после освобождения Днепра его отремонтировали, перепланировали и люди вернулись в свои комнаты. Также сюда поселили новых жильцов.После войны синагога превратилась в семейное общежитие. На территории синагоги были хозяйственные постройки — жильцы их приспособили под погреба и сараи.
«Мой родной дом. Я тут родилась и прожила 14 лет, пока родители не получили квартиру. В каждой семье тут было по двое детей. Так весело было, все дружили», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Светлана Стесюк.
Время шло, ремонтом здания занимались только местные жители. Большая часть из них получили квартиры и съехали. Новых жильцов не подселяли, поскольку состояние здания нельзя назвать хорошим. Сейчас оно практически пустует. На первом этаже бывшего молитвенного дома разбиты несколько окон и закрыты картонкой. На втором, судя по всему, есть люди – окна заменены и в одном есть кондиционер.
Дом понемногу ветшает.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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