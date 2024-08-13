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Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в Днепре

Сегодня 18:11
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В 1920-х годах многие церкви в Днепре превратились в склады, амбары и музеи, аналогичная участь ждала и местные синагоги. Их превращали в жилые дома и общежития. Во многих из них до сих пор живут люди, либо же сдаются помещения в аренду.

Новости Днепра про Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, что стало с молитвенным домом на Философской улице и в каком состоянии он сейчас.

В 1899 году на улице Философской в Днепре появился молитвенный дом – синагога Мишкан Давид. Во времена Екатеринослава это была одна из крупнейших синагог. Ее стены могли вместить почти тысячу человек. 

Синагогу закрыли в 1932 году. Почти сразу ее переоборудовали в жилой дом. Во время Второй мировой войны здание пострадало не существенно и после освобождения Днепра его отремонтировали, перепланировали и люди вернулись в свои комнаты. Также сюда поселили новых жильцов.После войны синагога превратилась  в семейное общежитие. На территории синагоги были хозяйственные постройки  — жильцы их приспособили под погреба и сараи.

«Мой родной дом. Я тут родилась и прожила 14 лет, пока родители не получили квартиру. В каждой семье тут было по двое детей. Так весело было, все дружили», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Светлана Стесюк.

Время шло, ремонтом здания занимались только местные жители. Большая часть из них получили квартиры и съехали. Новых жильцов не подселяли, поскольку состояние здания нельзя назвать хорошим. Сейчас оно практически пустует. На первом этаже бывшего молитвенного дома разбиты несколько окон и закрыты картонкой. На втором, судя по всему, есть люди – окна заменены и в одном есть кондиционер.

Дом понемногу ветшает.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Молитвенный дом превратился в семейное общежитие: история одной из самых больших синагог в ДнепреРусский

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