Молодая жена стала вдовой: погиб 23-летний защитник из Кривого Рога

5 октября в боях в Харьковской области погиб Владислав Велесик из Кривого Рога. Ему было всего 23 года.

Об этом сообщили на «АрселорМіттал Кривий Ріг».

На предприятие Владислав пришел работать в шахтоуправление перебросчиком (подземным) на участок внутришахтного транспорта.

Мужчина прошел все необходимые инструктажи и должен был уже выходить на работу, но вступил в ряды ВСУ.

Вдовой осталась молодая жена.

Светлая память и уважение Герою!

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