Молдова частично осталась без света, — вице-премьер Андрей Спину

Вице-премьер Молдовы Андрей Спин сообщил, что страна стала жертвой российского террора. Из-за повреждений энергосистемы Украины света нет в Кишиневе и некоторых регионах страны. Там также введены аварийные отключения.
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