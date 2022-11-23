Молдова частично осталась без света, — вице-премьер Андрей Спину

Вице-премьер Молдовы Андрей Спин сообщил, что страна стала жертвой российского террора. Из-за повреждений энергосистемы Украины света нет в Кишиневе и некоторых регионах страны. Там также введены аварийные отключения.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на…

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на…

Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО) Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки. … просмотров

Как выглядит квартира за 2 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО) Найти дешевую однокомнатную квартиру в аренду в Днепре – это квест, но вполне решаемый. Но собираясь экономить на аренде жилья нужно учитывать, что условия – ремонт, мебель и техника в дешевой квартире не всегда будут современными и «свежими». Журналисты dhepr.info… просмотров

По цене дрона с камерой: как выглядит котенок за 70 тыс грн на продажу в Днепре Цены на породистых котят в Днепре могут доходить до нескольких десятков тысяч гривен. На эти деньги можно купить старое авто, несколько месяцев снимать довольно привычную квартиру или купить коптер для армии. 1 просмотров

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