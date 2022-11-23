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Молдова частично осталась без света, — вице-премьер Андрей Спину

Сегодня 15:09
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В Молдове также аварийные отключения.

Новости Днепра про Молдова частично осталась без света, - вице-премьер Андрей Спину

Вице-премьер Молдовы Андрей Спин сообщил, что страна стала жертвой российского террора. Из-за повреждений энергосистемы Украины света нет в Кишиневе и некоторых регионах страны. Там также введены аварийные отключения.

Новости Днепра про Молдова частично осталась без света, - вице-премьер Андрей Спину

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Новости Днепра про Молдова частично осталась без света, - вице-премьер Андрей СпинуУкраїнська Новости Днепра про Молдова частично осталась без света, - вице-премьер Андрей СпинуРусский

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