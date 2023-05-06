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  • «Мохнатая салями»: в Днепре покупатели приобрели колбасу с неприятным сюрпризом

«Мохнатая салями»: в Днепре покупатели приобрели колбасу с неприятным сюрпризом

Сегодня 19:57
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В Днепре покупателей АТБ ждал неприятный сюрприз.

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Об этом сообщили днепряне в телеграмм-канале «Черный список».

На днях в супермакете АТБ на Запорожском шоссе, 45 горожане купили колбасу с сюрпризом. По словам днепрян, в упаковке под вакуумом была прядь женских волос. Она была внутри упаковки, потому вина полностью за производителем.

Будьте внимательны при покупке колбас этого производителя: «Фаворит плюс», – пишут днепряне.

В комментариях довольно иронически относятся к этому случаю и не понимают почему автор сообщения возмутился.

«Еще и определили что женский, вероятно, провели экспертизу)»

«Волос наверняка прям с завода)»

«Вроде бы вы будете с кожурой, на которой волосы, есть эту колбасу… к чему эти возмущения?», — пишут днепряне.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Отметим, что палочка этой колбасы стоит 125 гривен. Хотя цена достаточно «бюджетная», но волосы в упаковке были лишними.

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Напомним, ранее днепряне жаловались на гнилой картофель из АТБ.

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