«Мохнатая салями»: в Днепре покупатели приобрели колбасу с неприятным сюрпризом

Об этом сообщили днепряне в телеграмм-канале «Черный список».
На днях в супермакете АТБ на Запорожском шоссе, 45 горожане купили колбасу с сюрпризом. По словам днепрян, в упаковке под вакуумом была прядь женских волос. Она была внутри упаковки, потому вина полностью за производителем.
Будьте внимательны при покупке колбас этого производителя: «Фаворит плюс», – пишут днепряне.
В комментариях довольно иронически относятся к этому случаю и не понимают почему автор сообщения возмутился.
«Еще и определили что женский, вероятно, провели экспертизу)»
«Волос наверняка прям с завода)»
«Вроде бы вы будете с кожурой, на которой волосы, есть эту колбасу… к чему эти возмущения?», — пишут днепряне.
Отметим, что палочка этой колбасы стоит 125 гривен. Хотя цена достаточно «бюджетная», но волосы в упаковке были лишними.
Напомним, ранее днепряне жаловались на гнилой картофель из АТБ.
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