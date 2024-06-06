Могут даже отчислить: Рада одобрила ужесточение санкций за плагиат и пользование ChatGPT в обучении

Среди наказаний даже есть отчисления из вуза.

6 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 10392 об академической честности. Документ будет регулировать ответственность за написание научных работ с помощью искусственного интеллекта и плагиата в научной деятельности.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, «ЗА» проголосовали 304 народных избранника.

Нормы законопроекта распространяются на студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и т.д.

В частности, определено, что человек не может считаться автором академического произведения, если он сгенерирован по запросу компьютерной программой в автоматическом режиме — то есть искусственным интеллектом. Однако разрешается использование таких фрагментов, если они соответственно обозначены.

За нарушение академической добродетели предусмотрены различные виды наказаний — от выговоров, предупреждений и посещения специальных лекций до отчисления из высшего учебного заведения или лишения ученой степени и ученого звания.

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