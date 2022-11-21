Могли совершить самоубийство из-за болезни: в Днепре в лесополосе нашли мертвым пожилых супругов

В Днепре в лесополосе нашли мертвыми двух пенсионеров.

21 ноября в Днепре нашли мертвыми двух пожилых людей. Случилось это на улице Старый Путь, пишет Информатор. Предварительно, тела пенсионеров нашел их сын в лесополосе, недалеко от дома.

Известно, что погибшими были 64-летний мужчина и его 65-летняя жена. По словам сына, его родители болели раком. По предварительной информации, это было самоубийство. Супруги могли покончить с собой из-за болезни, но предсмертной записки они не оставили. Делом будут заниматься правоохранители.

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