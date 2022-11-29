Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

23-летний Иван через четыре дня после начала вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Попал на службу на одно из самых горячих направлений фронта. В одном из боев он получил первую тяжелую травму. Вблизи парня разорвался вражеский снаряд, а обломки прошили все тело. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу в Днепре.
У парня было повреждено плечо, а на ноге были разорваны мышцы. Кроме этого, он получил контузию и потерял много крови. Объем ранений не внушал надежды, что парень сможет ходить. Но врачи понимали, что должны сделать невозможное.
Парень пережил несколько сложных операций. Хирурги извлекли из его тела обломки, восстановили сухожильно-мышечный аппарат, произвели пересадку кожи.
И с помощью врачей произошло чудо. Еще одна спасенная жизнь и будущее. Сейчас парень проходит реабилитацию и искренне благодарит медиков за спасение. Защищать здоровье – их фронт на этой войне. И здесь они побеждают! – отметили медики.
Читайте также:
Автор:
В Днепре из-за плохого освещения дороги машиной переехали 21-летнего парня.
В сети активно распространяются новости о новом массовом ракетном обстреле.…
Полицейские фиксируют последствия вчерашних обстрелов Днепра.
В Литве состоялся открытый чемпионат по плаванию категории "Masters". В…
Из-за регулярных обстрелов рф критической инфраструктуры Украины жители страны, в частности и Днепре недавно столкнулись с отсутствием не только электричества, но и отопления, а также воды. Чтобы не мерзнуть зимой в квартире люди решаются переехать жить в село, поскольку там…
В Днепре из-за плохого освещения дороги машиной переехали 21-летнего парня.
Сегодня, 29 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.
В сети активно распространяются новости о новом массовом ракетном обстреле. В прошлый раз в результате обесточивания почти весь город остался без воды. Водоснабжение уже вернули, но ситуация может повториться. Рассказываем, где можно набрать техническую воду.
Сегодня, 29 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения света.
Полицейские фиксируют последствия вчерашних обстрелов Днепра.
В Литве состоялся открытый чемпионат по плаванию категории "Masters". В нем принял участие спортсмен из Днепра Сергей Тремполец. На нем мужчина завоевал два первых места.
В Україні попереджають про погіршення погодних умов найближчим часом. Дніпра це стосується також.
Россияне ударили по Днепру четырьмя ракетами.
D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!