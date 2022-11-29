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  • Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

Сегодня 12:46
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В Днепре спасли тяжело раненого бойца.

Новости Днепра про Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

23-летний Иван через четыре дня после начала вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Попал на службу на одно из самых горячих направлений фронта. В одном из боев он получил первую тяжелую травму. Вблизи парня разорвался вражеский снаряд, а обломки прошили все тело. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу в Днепре.

У парня было повреждено плечо, а на ноге были разорваны мышцы. Кроме этого, он получил контузию и потерял много крови. Объем ранений не внушал надежды, что парень сможет ходить. Но врачи понимали, что должны сделать невозможное.

Парень пережил несколько сложных операций. Хирурги извлекли из его тела обломки, восстановили сухожильно-мышечный аппарат, произвели пересадку кожи.

И с помощью врачей произошло чудо. Еще одна спасенная жизнь и будущее. Сейчас парень проходит реабилитацию и искренне благодарит медиков за спасение. Защищать здоровье – их фронт на этой войне. И здесь они побеждают! – отметили медики.

Новости Днепра про Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

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Новости Днепра про Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойцаУкраїнська Новости Днепра про Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойцаРусский

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