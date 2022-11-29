Мог больше никогда не встать: в Днепре врачи поставили на ноги тяжело раненого 23-летнего бойца

23-летний Иван через четыре дня после начала вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Попал на службу на одно из самых горячих направлений фронта. В одном из боев он получил первую тяжелую травму. Вблизи парня разорвался вражеский снаряд, а обломки прошили все тело. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу в Днепре.

У парня было повреждено плечо, а на ноге были разорваны мышцы. Кроме этого, он получил контузию и потерял много крови. Объем ранений не внушал надежды, что парень сможет ходить. Но врачи понимали, что должны сделать невозможное.

Парень пережил несколько сложных операций. Хирурги извлекли из его тела обломки, восстановили сухожильно-мышечный аппарат, произвели пересадку кожи.