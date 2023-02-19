Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

Модель Кривого Рога представила Украину на престижном конкурсе.

28-летняя Анастасия Панова презентовала Украину на конкурсе Miss Charm во Вьетнаме. Финал прошел 16 февраля во вьетнамском Хошимине. На этом конкурсе участники со всего мира представляют культуру и традиции своей страны.

Панова вошла в топ-20 конкурса Miss Charm, а победительницей стала представительница Бразилии Лума Руссо. За корону в этом году боролись девушки из 34 стран мира.