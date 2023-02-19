Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

28-летняя Анастасия Панова презентовала Украину на конкурсе Miss Charm во Вьетнаме. Финал прошел 16 февраля во вьетнамском Хошимине. На этом конкурсе участники со всего мира представляют культуру и традиции своей страны.
Панова вошла в топ-20 конкурса Miss Charm, а победительницей стала представительница Бразилии Лума Руссо. За корону в этом году боролись девушки из 34 стран мира.
Подняла вверх свой флаг с гордостью, что я Украинка! Мир не должен забывать, что на нас напала Россия — страна-агрессор. Об этом должны знать все! На закрытом интервью меня спросили о моем самом заметном желании, без слез я не могла ответить, ведь именно мое большое желание, чтобы война закончилась и вернулась домой в Киев, чтобы наши сестры и братья вернулись домой живыми, чтобы у наших родителей была пища. свобода. Мирное нам небо над головой! Мы не прекратим бороться за нашу свободу! Быть украинцем — значит быть свободным, — написала Анастасия в Instagram.
Анна Панова – наиболее известная своим участием в проекте «Топ-модель по-украински». По образованию фельдшер скорой помощи, но Настя решила сменить профессию и получила дополнительные знания в Американской академии коучинга. В настоящее время работает моделью. Анастасия боролась за корону «Мисс Украина Вселенная» в 2021 году, но проиграла днепрянцы Анне Неплях.
Раньше мы рассказывали все, что известно об Анастасии Пановой.
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