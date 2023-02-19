Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

Сегодня 17:36
просмотров

Модель Кривого Рога представила Украину на престижном конкурсе.

Новости Днепра про Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

28-летняя Анастасия Панова презентовала Украину на конкурсе Miss Charm во Вьетнаме. Финал прошел 16 февраля во вьетнамском Хошимине. На этом конкурсе участники со всего мира представляют культуру и традиции своей страны.

Панова вошла в топ-20 конкурса Miss Charm, а победительницей стала представительница Бразилии Лума Руссо. За корону в этом году боролись девушки из 34 стран мира.

Подняла вверх свой флаг с гордостью, что я Украинка! Мир не должен забывать, что на нас напала Россия — страна-агрессор. Об этом должны знать все! На закрытом интервью меня спросили о моем самом заметном желании, без слез я не могла ответить, ведь именно мое большое желание, чтобы война закончилась и вернулась домой в Киев, чтобы наши сестры и братья вернулись домой живыми, чтобы у наших родителей была пища. свобода. Мирное нам небо над головой! Мы не прекратим бороться за нашу свободу! Быть украинцем — значит быть свободным, — написала Анастасия в Instagram.

Новости Днепра про Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

Анна Панова – наиболее известная своим участием в проекте «Топ-модель по-украински». По образованию фельдшер скорой помощи, но Настя решила сменить профессию и получила дополнительные знания в Американской академии коучинга. В настоящее время работает моделью. Анастасия боролась за корону «Мисс Украина Вселенная» в 2021 году, но проиграла днепрянцы Анне Неплях.

Раньше мы рассказывали все, что известно об Анастасии Пановой.

Читайте также:

Новости Днепра про Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во ВьетнамеУкраїнська Новости Днепра про Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во ВьетнамеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

    В Павлограде ребенок чуть не умер из-за конфеты.

    Были без сознания: на Днепропетровщине из горящего дома спасли женщину и мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:16
    Были без сознания: на Днепропетровщине из горящего дома спасли женщину и мужчину

    На Днепропетровщине спасли двух человек из горящего дома.

    Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали
    Новости Днепра
    Сегодня 09:34
    Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

    В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.

    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 08:29
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области

    В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в…

    Последние новости

    В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)
    В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

    Спасатели в Днепре дважды в день помогали женщинам, которые не могли снять кольцо с пальца.

    Сегодня 17:00
    просмотров
    В Днепре создали гигантский герб (ФОТО)
    В Днепре создали гигантский герб (ФОТО)

    Днепровские курсанты выстроились в гигантский герб.

    Сегодня 16:20
    просмотров
    Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года
    Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года

    Журналисты The Times побывали в бункере, где весной жил Владимир Зеленский.

    Сегодня 15:42
    просмотров
    В Днепре десятки рыбаков вышли на лед в +7 (ВИДЕО)
    В Днепре десятки рыбаков вышли на лед в +7 (ВИДЕО)

    Жители Днепра рискуют жизнью ради рыбалки.

    Сегодня 14:58
    просмотров
    В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину
    В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

    В Днепре пробурили рекордную скважину.

    Сегодня 14:16
    0
    просмотров
    В Днепре заметили «элитный бандеромобиль» (ФОТО)
    В Днепре заметили «элитный бандеромобиль» (ФОТО)

    Дорогами Днепра катается Renault Bandera.

    Сегодня 13:37
    просмотров
    Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты
    Начал синеть: на Днепропетровщине младенец чуть не умер из-за конфеты

    В Павлограде ребенок чуть не умер из-за конфеты.

    Сегодня 12:56
    0
    просмотров
    Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)
    Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной заметили дружелюбную нутрию.

    Сегодня 12:18
    просмотров
    Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)
    Женщину «вырезали» из авто: в Днепре BMW взлетел в кювет и опрокинулся на крышу (ФОТО)

    В Днепре авто взлетело в кювет и перевернулось на крышу.

    Сегодня 11:39
    просмотров
    В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)
    В Днепре две улицы уже 5 лет заливает нечистотами с частной фабрики (ВИДЕО)

    В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх