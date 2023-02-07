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  • Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она

Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она

Сегодня 15:27
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Модель из Кривого Рога, проигравшая корону "Мисс Украины Вселенная 2021" днепрянке Анне Неплях, поедет на конкурс Miss Charm-2023

Новости Днепра про Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она

Модель из Кривого Рога Анастасия Панова 16 февраля представит нашу страну на конкурсе Miss Charm-2023 во Вьетнаме. Девушку могут узнать фанаты шоу «ТОП-модель по-украински», ведь Настя принимала участие в одном из первых сезонов проекта.

Известно, что Анастасии 27 лет, родом из Кривого Рога. По образованию фельдшер скорой помощи, но Настя решила сменить профессию и получила дополнительные знания в Американской академии коучинга. В настоящее время работает моделью. Анастасия боролась за корону «Мисс Украина Вселенная» в 2021 году, но проиграла днепрянке Анне Неплях.

Модель попала в скандал весной, уехав на конкурс в Египет

Весной 2022 года Анастасия возмутила некоторых украинцев тем, что в войну уехала на Miss Eco International 2022. Тогда некоторые пользователи соцсетей подвергли критике Анастасию, потому что девушка поехала на конкурс красоты, когда ее соотечественники погибали на войне. Однако многие поддержали Настю.

В этом году он прошел 17 марта. По словам организаторов, конкурс призван из-за красоты привлекать внимание к эко-проблемам.

В своем Instagram она объяснила, что для нее было важно, чтобы о войне в Украине знали в мире.

Мне очень важно, чтобы о войне в Украине знало как можно больше людей во всем мире. Я каждый день рассказываю представительницам 47 стран о событиях, происходящих на моей земле. Я буду бороться за мир на международной арене красоты», – написала Анастасия Панова в своем инстаграмме.

Новости Днепра про Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она

Miss Charm – масштабный международный конкурс красоты, где красавицы со всего мира представляют свою страну и демонстрируют ее уникальные традиции. Участниц выбирают в сотрудничестве с оргкомитетом престижных конкурсов красоты из каждой страны-участницы.

Анастасия уже отправилась во Вьетнам, где ее тепло встретили организаторы конкурса.

Новости Днепра про Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто она

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Новости Днепра про Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто онаУкраїнська Новости Днепра про Модель из Кривого Рога отправится от Украины на престижный конкурс Miss Charm-2023: кто онаРусский

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