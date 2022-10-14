Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронт

Сначала все бойцы проходят подготовку. Так, военнообязанные граждане, не имеющие опыта прохождения военной службы, отправляются на обучение в специализированные центры (полигоны), либо на курсы переподготовки и повышения квалификации при вузах.
Мобилизация мужчин без опыта не противоречит законодательству Украины, но только в случае, если они пройдут предварительное обучение. Согласно ст. 29 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанные и резервисты должны пройти учебные, проверочные и специальные собрания перед тем как отправиться на фронт.
Обучение проходит в среднем месяц. Бойцы без опыта лично могут попросить командиров воинской части направить их на обучение, либо продлить практику, если они не получили нужного опыта.
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