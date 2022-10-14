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  • Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронт

Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронт

Сегодня 22:00
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Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но на фронт их сразу же не отправляют.

Новости Днепра про Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронт

Сначала все бойцы проходят подготовку. Так, военнообязанные граждане, не имеющие опыта прохождения военной службы, отправляются на обучение в специализированные центры (полигоны), либо на курсы переподготовки и повышения квалификации при вузах.

 

 

Мобилизация мужчин без опыта не противоречит законодательству Украины, но только в случае, если они пройдут предварительное обучение. Согласно ст. 29 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанные и резервисты должны пройти учебные, проверочные и специальные собрания перед тем как отправиться на фронт. 

Обучение проходит в среднем месяц. Бойцы без опыта лично могут попросить командиров воинской части направить их на обучение, либо продлить практику, если они не получили нужного опыта.

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Новости Днепра про Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронтУкраїнська Новости Днепра про Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронтРусский

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