Мобилизация мужчин без военного опыта: кто подлежит призыву, и когда отправят на фронт

Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но на фронт их сразу же не отправляют.

Сначала все бойцы проходят подготовку. Так, военнообязанные граждане, не имеющие опыта прохождения военной службы, отправляются на обучение в специализированные центры (полигоны), либо на курсы переподготовки и повышения квалификации при вузах.

Мобилизация мужчин без опыта не противоречит законодательству Украины, но только в случае, если они пройдут предварительное обучение. Согласно ст. 29 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанные и резервисты должны пройти учебные, проверочные и специальные собрания перед тем как отправиться на фронт.

Обучение проходит в среднем месяц. Бойцы без опыта лично могут попросить командиров воинской части направить их на обучение, либо продлить практику, если они не получили нужного опыта.

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