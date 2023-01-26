Мобилизация 2023: новые правила проверок военнообязанных и продленная отсрочка

В Днепре сотрудники военкоматов продолжают вручать повестки в самых разных местах, поскольку в стране идет всеобщая мобилизация. В конце декабря 2022 года изменились правила вручения повесток. Прописаны они в Постановлении Кабинета Министров №1487.

Как отмечают в ВСУ повестка выдается прежде всего для учета военнообязанных и резервистов в стране.

Согласно внесенным Кабинетом Министров изменениям теперь при наличии разрешения представители военкоматов могут обходить дома для вручения повесток. Данные в военкоматы будут передавать также и центры занятости, а предприятия обязаны брать на работу только после того, как при оформлении кадровикам будет предъявлен военный билет.

Данные о военнообязанном будут проверять сразу в шести реестрах: демографическом, налоговом, ЗАГСе, в реестре общеобязательного государственного социального страхования, системе миграционной службы и базе данных о внутренне перемещенных лицах.

Если в данных будет расхождение касательно какого-то человека, то ему могут повесткой вызвать в военкомат для уточнения данных.

Как отметил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. Вручить ее может не только представитель терцентра комплектования, но и руководитель предприятия, председатель ОСМД, ЖЕКа и другими должностными лицами. Такая норма предусмотрена в законодательстве Украины.

За неявку в военкомат военнобязанному грозит штраф от 1,7 до 3,4 тыс грн, а за не прохождение медкомиссии – до 8,5 тыс грн. Неявка на призывной пункт после прохождения медкомиссии грозит лишением свободы до 5 лет.

Еще одним постановлением, принятым 30 декабря 2022 года Кабинет Министров продлил на три месяца сроки ранее действующей брони от призыва. На отсрочку сотрудников от мобилизации имеют право предприятия выполняющие мобилизационные задачи, производящие товары или услуги для нужд армии, учреждения критически важные для функционирования экономики страны, уполномоченные банки. Под бронь также попадают работники органов госвласти и местного самоуправления.

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