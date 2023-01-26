Мобилизация 2023: новые правила проверок военнообязанных и продленная отсрочка

Как отмечают в ВСУ повестка выдается прежде всего для учета военнообязанных и резервистов в стране.
Согласно внесенным Кабинетом Министров изменениям теперь при наличии разрешения представители военкоматов могут обходить дома для вручения повесток. Данные в военкоматы будут передавать также и центры занятости, а предприятия обязаны брать на работу только после того, как при оформлении кадровикам будет предъявлен военный билет.
Данные о военнообязанном будут проверять сразу в шести реестрах: демографическом, налоговом, ЗАГСе, в реестре общеобязательного государственного социального страхования, системе миграционной службы и базе данных о внутренне перемещенных лицах.
Если в данных будет расхождение касательно какого-то человека, то ему могут повесткой вызвать в военкомат для уточнения данных.
Как отметил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. Вручить ее может не только представитель терцентра комплектования, но и руководитель предприятия, председатель ОСМД, ЖЕКа и другими должностными лицами. Такая норма предусмотрена в законодательстве Украины.
За неявку в военкомат военнобязанному грозит штраф от 1,7 до 3,4 тыс грн, а за не прохождение медкомиссии – до 8,5 тыс грн. Неявка на призывной пункт после прохождения медкомиссии грозит лишением свободы до 5 лет.
Еще одним постановлением, принятым 30 декабря 2022 года Кабинет Министров продлил на три месяца сроки ранее действующей брони от призыва. На отсрочку сотрудников от мобилизации имеют право предприятия выполняющие мобилизационные задачи, производящие товары или услуги для нужд армии, учреждения критически важные для функционирования экономики страны, уполномоченные банки. Под бронь также попадают работники органов госвласти и местного самоуправления.
Читайте также:
Автор:
Днепр меняется каждый день, не говоря уже о том, какие…
16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и…
Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками.
Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.
14 января в Днепре произошла ужасная трагедия.
В Кривом Роге закроют старейшую агломерационную фабрику металлургического производства местного предприятия.
Настоящие Герои!
Стало известно, какими ракетами обстреляли Украину.
Днепр меняется каждый день, не говоря уже о том, какие изменения наш город пережил за десятилетия. Часть «старого» города можно увидеть до сих пор, а часть его зданий и улиц осталась только на снимках. Журналисты dnepr. info собрали ТОП-12 фото…
В Днепре спасли бойца со смертельным ранением.
В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.
Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о возгорании торгового павильона на улице Героев в Пятихатках.
Сегодня, 26 января, в 12:00 жители Кривого Рога могут услышать взрывы.
В Днепре остановились котельные, из-за экстренных отключений света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!