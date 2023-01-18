Всеобщая мобилизация 2023: кто и где может вручить повестку в Днепре

Пока что в Украине мобилизацию продлили до 19 февраля этого года. С начала полномасштабного военного вторжения рФ в нашу страну всеобщую мобилизацию Указом президента продолжают уже четвертый раз. Военнообязанным продолжают поступать повестки, после получения которых нужно явится в военкомат.

4 вида

«Закон не запрещает раздавать повестки военнообязанным в любых публичных местах, но в документе обязательно должна быть подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также «мокрая» печать», — заявил начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, когда туда нужно явится военнообязанному. Также там должны быть указаны все данные военнообязанного: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, место работы. В документе должно быть уточнение, что следует брать с собой в военкомат, а также обозначен вид повестки. Она бывает четырех видов: для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии, мобилизационное распоряжение (выдают только в военкомате) и повестка на призыв, но на данный момент она не выдается.

Кто может вручить

Как отмечает Роман Горбач, прежде всего повестки выдаются для уточнения данных военнообязанных и их количества. Главное, что должен сделать человек, которому вручили повестку на блокопосте – пойти в военкомат и стать на учет, предоставить о себе актуальную информацию.

«В Украине и дальше будут раздавать повестки в общественных местах и на блокопостах, пока граждане сами не будут являться в военкоматы как это предусмотрено законом военного положения. Из всех мужчин, которым вручают повестки таким образом призывают всего 5%. Именно повестки помогают обновить информацию о военнообязанном», — сказал Роман Горбач.

Вручать повестки могут сотрудники терцентра комплектования, уполномоченные лица, руководители предприятий, управители многоквартирных домов и физлица-предприниматели. Представители полиции, ТРО не могут вручать или заполнять повестки.

Пустую повестку могут заполнять на месте, но в этом случае при ее заполнении должен присутствовать председатель терцентра комплектования от имени которого вручается повестка.

Не соответствующие

Если повестка оформлена не соответственно – она не считается действующей. То есть если какие-то данные в ней пропущены или не соответствуют действительности – она не является документом. Повестка должна вручаться только под роспись, лично в руки военнообязанному. Если ее засунули в дверь, бросили в почтовый ящик или передали родственниками – полученной она не считается и не является оповещением для военнообязанного.

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