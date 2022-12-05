Многодетные семьи ВПЛ на Днепропетровщине могут получить мясо птицы

Многодетные семьи из числа внутренне перемещенных лиц, которые с 24.02.2022 годв зарегистрированы в Павлограде, могут получить мясо птицы.
Нужно 5-6 декабря с 9:00 до 15:00 зарегистрироваться по телефону 0667959165.
Читайте также:
Автор:
Горожане создали петицию с просьбой создать Всемирный день днепрянина.
В Днепре горело двухэтажное здание на улице Столярова. Дым видели…
В Днепре на Победе кто-то покинул десяток игрушек.
Жителей Днепра удивила цветущая вишня на набережной.
Днепровские зенитчики сегодня сбили российский вертолет Ка-52.
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре на набережной Победы произошло ДТП.
В Каменском произошло жуткое убийство.
В Иране деятельность "полиции нравов" привела к гибели 22-летней девушки. Она умерла после задержания из-за неправильного ношения хиджаба.
В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений света.
Утром 4 декабря НЭК "Укрэнерго" сообщила важную для жителей Днепропетровщины новость.
Утром 4 декабря глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области за последние сутки.
Одевайтесь теплее, друзья!
Горожане создали петицию с просьбой создать Всемирный день днепрянина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!