Многодетные семьи ВПЛ на Днепропетровщине могут получить мясо птицы

Об этом сообщают в Павлоградськом городском совете.

Многодетные семьи из числа внутренне перемещенных лиц, которые с 24.02.2022 годв зарегистрированы в Павлограде, могут получить мясо птицы.

Нужно 5-6 декабря с 9:00 до 15:00 зарегистрироваться по телефону 0667959165.

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