Многодетная мама: 16-летняя украинка родила в скорой третьего ребенка

Об этом сообщили в «Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи» ЗОС.
Закарпатские медики получили сообщение о том, что у 16-летней девушки из села Каменское Береговского района начинаются роды. Она рожала уже третьего ребенка. Все это усугублялось тем, что у нее началось кровотечение.
«Не прошло и 10 минут, как медики были у роженицы. У нее это уже третьи роды. Молодая женщина говорит, что на учете у гинеколога или семейного врача не была и ребенок рождается раньше времени (длится 32-34 неделя беременности)», — сообщили врачи.
Роженицу и младенца госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
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