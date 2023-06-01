Многодетная мама: 16-летняя украинка родила в скорой третьего ребенка

В Закарпатской области 16-летняя девушка родила в карете скорой помощи своего третьего ребенка.

Об этом сообщили в «Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи» ЗОС.

Закарпатские медики получили сообщение о том, что у 16-летней девушки из села Каменское Береговского района начинаются роды. Она рожала уже третьего ребенка. Все это усугублялось тем, что у нее началось кровотечение.

«Не прошло и 10 минут, как медики были у роженицы. У нее это уже третьи роды. Молодая женщина говорит, что на учете у гинеколога или семейного врача не была и ребенок рождается раньше времени (длится 32-34 неделя беременности)», — сообщили врачи.

Роженицу и младенца госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

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