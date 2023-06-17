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Много изменений: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня 09:26
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Новости Днепра про Много изменений: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня, 17 июня, в Днепре много изменений в работе общественного транспорта.

Так, с 09:00 до 19:00 трамваи №18, №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3. Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Мира и пер. Вольный.

Также из-за временного прекращения движения транспорта по просп. Леси Украинки на участке от просп. Александра Поля до ул. Юрия Савченко с 10:00 до 17:00 троллейбусы №5 будут курсировать по сокращенному маршруту от ул. Титова до просп. Леси Украинки. Движение троллейбусов №1 приостанавливается.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

По направлению к ул. Степана Бандеры автобусы №32, №32К, №33, №40, №73 будут осуществлять объезд по схеме: просп. Александра Поля – ул. Владимира Антоновича – ул. Юрия Савченко – просп. Леси Украинки. Автобус №109 будет объезжать по схеме: ул. Святослава Хороброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры. Изменения связаны с удалением аварийных деревьев по просп. Леси Украинки.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 138 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 машин (из них 110 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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