Метраж как у «однокомнатной квартиры и деревянные двери на входе: как выглядит дом за 375 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Купить дешевый дом в Днепре довольно сложно. Недвижимости по низкой цене достаточно, но для того, чтобы там жить нужно вложить немало денег. Но если трудности не пугают и хочется иметь сад и огород во дворе – то найти недорогое жилье можно в разных районах Днепра. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов на продажу.

На улице Передовой в Днепре можно купить дом на 28 кв.м. и в придачу к нему участок на 10 соток за 375 тыс грн. Здание построено около 40 лет назад. Есть индивидуальное отопление, проведено электричество, а по улице – газовая труба, так что можно будет подключится. Для воды можно прорубить скважину.

Купить дом в районе улицы Гостомельской обойдется чуть дороже – 382 тыс грн, однако его состояние просто кричит о том, что зданию нужен ремонт. В помещении две комнаты, общей площадью 20 кв.м. Проведены все необходимые коммуникации, стоят счетчики. В разы дороже, чем цена дома обойдется его восстановление.

За 411 тыс грн можно купить дом в районе проспекта Богдана Хмельницкого в Днепре. В здании общей площадью 61,5 кв.м. есть две комнаты, кухня и все удобства. Стены кирпичные, а вот отапливается дом дровами. Здание расположено на участке 7,5 соток.

За аналогичную сумму можно купить дом в районе Диевки. Здание на 40 кв.м, в нем две комнаты, отопление печное. Участок 10 соток. У окон дома даже есть ставни, входная дверь деревянная, а крыша покрыта шифером.

В районе ДИИТа можно купить дом за 450 тыс грн. Участок 4 сотки. Сам дом 45 кв.м. В нем 4 комнаты. Был построен около 40 лет назад. Отопление газовое, а вот вода – из колонки во дворе. Но судя по внешнему виду дома в нем вряд ли кто-то захочет жить без ремонта.

В 450 тыс грн обойдется двухэтажный дом в районе улицы Рабочая. В нем 50 кв.м. площади или 3 комнаты. В доме печное отопление, все удобства во дворе. Здание было построено в 1980-х годах. Во дворе есть гараж с ямой. Но все это очень требует ремонта.

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