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Металлоискатели на железнодорожном вокзале Днепра: где именно будут проверять пассажиров

Сегодня 15:16
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На вокзале Днепра с 15 октября заработает комплексная система досмотра пассажиров и багажа с помощью технических средств, применяемых в аэропортах.

Новости Днепра про Металлоискатели на железнодорожном вокзале Днепра: где именно будут проверять пассажиров

В частности, на вокзале будут установлены рентгено-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор.

Аналогичные системы уже более четырех месяцев работают на Киевском центральном железнодорожном вокзале и два месяца – в Харькове.

В «Укрзалізниці” рассказали, где именно будут проверять пассажиров:

1. Пассажиры с проездными документами на поезда дальнего сообщения, посетители справочного бюро, залов ожидания и камер хранения, а также провожающие и встречающие будут допускаться в контрольную зону через центральный вход вокзала.

2. Пассажиры рейсов пригородного сообщения будут проходить контроль на цокольном этаже рядом с пригородными кассами.

3. Вход с цокольного этажа в центральный вестибюль вокзала, а также выход к поездам через пешеходный мост будут перекрыты.

Просим пассажиров и других посетителей вокзала обратить внимание на эти изменения. Процедура проверки займет не более 15 минут. Беспокоимся о вашей безопасности, — отметили в “Укрзалізниці”.

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