Местные прозвали капибарой: в Днепре возле ресторана на набережной поселилась гигантская нутрия (ФОТО)

В Днепре на набережной поселилась нутрия.

Водоплавающего зверька часто видят вблизи ресторана на набережной. Животное не боится людей, а наоборот подходит довольно близко и выпрашивает морковь, которой ее постоянно подкармливают горожане.

Днепряне, встречающие нутрию, прозвали ее капибарой из-за сходства по размерам с этим грызуном.

Как правило, нутрии больше похожи на большую крысу. Средний вес этого животного составляет 15-22 килограмма, а длина 51 сантиметр, а вот капибары почти вдвое крупнее и считаются одними из самых больших грызунов в мире. Вес взрослой особи достигает 34-69 килограммов, а длина – 121 сантиметр.

В отличие от всеядных нутрий капибары преимущественно питаются травой и растениями.

Гигантскую днепровскую нутрию заняли Dnepr.info.

Напомним, ранее мы рассказывали о 400 летучих мышах, которых выпустили на свободу в эту субботу, а также птицах-разбойниках, которые воруют яйца своих пернатых родственников.

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