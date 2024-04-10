Мэра Новомосковска задержали на взятке, — СМИ

9 апреля в Новомосковске задержали городского голову Сергея Резника и его секретаря. Предварительно, мэр получил более миллиона гривен взятки от местного бизнесмена «за помощь». Задержанных отправили в СИЗО.
Об этом сообщает «Информатор».
Сегодня, 10 апреля, фигурантам должны вручить уведомление о подозрении.
В Государственном бюро расследований задержание Резника пока не комментировали. Не делал этого и сам городской голова.
Продолжаются следственные действия.
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