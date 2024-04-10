Мэра Новомосковска и его секретаря поймали на взятке: прокуратура раскрыла детали

Речь идет о мэре Новомосковска Сергее Резнике. О задержании должностного лица неофициально писали еще 9 апреля, однако 10 апреля эту информацию подтвердили Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона и Государственное бюро расследований.
По данным правоохранителей, городской голова и его секретарь получили взятку в размере 30 тысяч долларов. Они обещали помочь в решении вопроса о передаче в долгосрочную аренду объекта незавершенного строительства площадью 4500 кв. м с последующей приватизацией.
Известно, что речь идет о недостроенной школе в Новомосковске.
Как уточнили в ДБР, мэр и секретарь горсоветов просили 30 тысяч долларов у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев в недостроенной школе. Сооружение стоит заброшенным еще с 90-х.
Предприниматель собирался отремонтировать здание и обустроить жилье для переселенцев, за которое должна была платить международная гуманитарная организация. Чиновники обещали вынести вопрос о передаче в аренду сооружения на заседание горсовета, но хотели за это сначала получить 30 тысяч долларов.
И дальше повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера, — отметили в ДБР.
Мэра и секретаря задержали. Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также:
Автор:
Три района области изменят название.
Марсианский "кратер", внезапно образовавшийся в Кривом Роге, показали с высоты…
В Каменском Днепропетровщине женщина снимала порнографические видео со своим 8-летним…
Поздравляем!
Три района области изменят название.
Марсианский "кратер", внезапно образовавшийся в Кривом Роге, показали с высоты птичьего полета.
Последние несколько десятков лет Днепр активно развивается в строительном плане. На улицах города появляются современные здания, часто они сменяют маленькие старые дома, но не редко появляются на месте, где раньше также стояли большие строения. Так было с торговым центром «Атриум»,…
Несколько известных сооружений занесли в список только что обнаруженных объектов культурного наследия.
В Каменском Днепропетровщине женщина снимала порнографические видео со своим 8-летним сыном.
В Днепре заработает бассейн под открытым небом.
Поздравляем!
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.
Все обстоятельства устанавливают правоохранители.
В Раде в первом чтении проголосовали за законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!