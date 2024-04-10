Мэра Новомосковска и его секретаря поймали на взятке: прокуратура раскрыла детали

Один из мэров городского совета на Днепропетровщине поймали на взятке.

Речь идет о мэре Новомосковска Сергее Резнике. О задержании должностного лица неофициально писали еще 9 апреля, однако 10 апреля эту информацию подтвердили Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона и Государственное бюро расследований.

По данным правоохранителей, городской голова и его секретарь получили взятку в размере 30 тысяч долларов. Они обещали помочь в решении вопроса о передаче в долгосрочную аренду объекта незавершенного строительства площадью 4500 кв. м с последующей приватизацией.

Известно, что речь идет о недостроенной школе в Новомосковске.

Как уточнили в ДБР, мэр и секретарь горсоветов просили 30 тысяч долларов у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев в недостроенной школе. Сооружение стоит заброшенным еще с 90-х.

Предприниматель собирался отремонтировать здание и обустроить жилье для переселенцев, за которое должна была платить международная гуманитарная организация. Чиновники обещали вынести вопрос о передаче в аренду сооружения на заседание горсовета, но хотели за это сначала получить 30 тысяч долларов.

И дальше повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера, — отметили в ДБР.

Мэра и секретаря задержали. Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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