Мэр Днепра заинтриговал поездкой в Финляндию: обещает хорошие новости

Борис Филатов пообещал хорошие новости.

Похоже, Днепр будет сотрудничать еще с одной страной ЕС — дружной с Украиной Финляндией. По крайней мере, такой «тизер» опубликовал мэр Днепра на своей Facebook-странице.

В настоящее время Борис Филатов находится в Хельсинки – столице Финляндии с рабочим визитом.

Я в Хельсинки. Завтра подписываем сотрудничество со столицей Финляндии. Стальной страны стальных людей. Мы очень долго до этого шли. Горжусь Днепром и днепрянами, – заметил мэр.

Подробности сотрудничества Филатов пока не раскрывает.

Также в комментариях мэр Днепра поделился фото торгового центра в Хельсинки, на крыше которого развевается украинский флаг.

Торговых центров вам в ленту, – написал Филатов.

Что известно о городах-побратимах Днепра?

Пока не известно, как именно будет сотрудничать финская столица с Днепром, но стоит упомянуть другие города-побратимы нашего города.

По состоянию на 2023 год у Днепра 20 официальных городов-побратимов. Первым стало израильская Герлеция еще в 1992 году. Среди других друзей – польские Люблин и Щецин, Кутаиси из Грузии, японская Осака и немецкий Кельн. Есть также собратья в США и Китае.

С начала полномасштабной войны появились три новых собратья – Осака в Японии, Амарилло в США и Кельн в Германии. В честь последнего города в Днепре могут переименовать Екатеринославский бульвар, который может стать Кельнским.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: