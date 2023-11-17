Мэр Днепра встретился с мэром Милана: о чем говорили

Недавно мэр Днепра Борис Филатов отправился в заграничную командировку.

Сначала он представил наш город на трехдневной конференции муниципального партнерства в Лейпциге, а затем отправился в Италию, в частности в Милан, где встретился с мэром этого города Джузеппе Салой.

По словам Филатова, Милан хочет дать политический сигнал всем итальянским муниципалитетам о помощи украинским городам.

Это город – огромных амбиций, который также хочет быть образцом сотрудничества между местным самоуправлением Италии и Украины. Милан хочет дать политический сигнал всем итальянским муниципалитетам о помощи украинским городам. Речь идет не только о Днепре. Это будет новый импульс межмуниципального партнерства для разных громад обеих стран. Чтобы поддержка дошла до как можно большего количества людей, – отметил городской голова Днепра.

Также он отметил, что мировые страны будут и дальше помогать Украине.

Дальше буду возвращаться домой. Прорабатывать следующий кейс сотрудничества еще с одним сверхмощным европейским городом. А тех, кого мучают сомнения и уныние, мол, «мир забывает об Украине», хочу успокоить. Это совсем не так. Но опять же – без подробностей. Ждите хороших новостей уже в декабре, – добавил Филатов.

Еще несколько фото с их встречи:

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