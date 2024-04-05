Мэр Днепра: «У меня самая неблагодарная работа в мире»

Недавно в Днепре отремонтировали один из участков аварийного водопровода в частном секторе. Трубы проложили еще в 1982 году, поэтому за 40 лет оборудование износилось. У жителей близлежащих домов почти никогда не было воды из-за плохого давления.
Мэр Днепра Филатов рассказал, как встречался с жителями частного сектора, где заменили трубу.
Я давно не писал на коммунальные темы и об экзистенциальных проблемах бытия. Сегодня напишу. Водопровод в частном секторе. Построен в 1983 году. Весь проржавел. Давление не держит. Потеря воды – до 30 процентов.
40 лет (!), сорок долбанных лет, никто ничего с ним не делал. Мы заменили. Во время войны. Приезжаю посмотреть на ход работ. Выходят граждане.
Диалог:
«Вы неправильно зарыли трубу.
– Почему?
– Мы точно знаем. Она зимой замерзнет.
– Откуда вы точно знаете? Вы специалист?
– Да, у меня зять когда-то в «Горводоканале» работал.
– Что еще нужно сделать?
– Насыпать над трубой еще земли.
– Что еще?
– Построить еще одну повышающую насосную.
(Скипаю, как чайник)
– У вас давление в кранах есть?
– Есть.
– А был до ремонта?
– Не было.
– Так к черту вам еще насосная, если у вас и так все работает?
– Чтобы было, нам так спокойнее.
– То есть, другими словами, у вас 40 лет проблемы с водой, сейчас проблем нет, но вы все равно недовольны?
– Да»
Разворачиваюсь к подрядчику:
– Раскапывайте к черту эту трубу.
Ремонт завершился.
– Да, Борис Альбертович.
Ошалевшие в прямом и переносном смысле граждане бегут за мной к машине и кричат: «Нет, нет, все хорошо, нам все нравится, мы просто хотели посоветоваться».
Я устал. У меня самая неблагодарная работа в мире. Я мечтаю о том дне, когда на мое место придет другой, который сделает людоедов счастливыми, – написал Филатов в своем Facebook.
Читайте также:
Автор:
При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или…
Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал…
Искусственный интеллект развивается очень быстро и в очень разных направлениях.…
В Кривом Роге разгорелись соседские войны из-за кота.
При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или льготу. И первое и второе дает возможность существенно экономить на коммуналке, но вместе с тем это разные формы помощи.
Сегодня, 5 апреля, в Днепре на проспекте Героев возле дома №9 обнаружили тело мужчины.
Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал был «подарком» жителям района в День города. Кинотеатр был рассчитан на 800 мест. На то время это был один из самых больших залов во всем городе.
Искусственный интеллект развивается очень быстро и в очень разных направлениях. Если еще год назад он умел только создавать тексты, то сейчас может нарисовать картину или даже "осовременить" картину известного художника.
В Кривом Роге разгорелись соседские войны из-за кота.
Пробка образовалась в сторону ж/м Победа.
Земли водного фонда стоимостью 600 млн. гривен незаконно передали в частные руки.
Житель Днепра эпически признался своей возлюбленной на высоте 7-го этажа.
Разозлившись, мужчина пытался разгромить банкомат.
Замечательный результат!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!