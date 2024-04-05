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Мэр Днепра: «У меня самая неблагодарная работа в мире»

Сегодня 15:17
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Мэр Днепра признался, что считает свою работу "самой неблагодарной" в мире.

Новости Днепра про Мэр Днепра:

Недавно в Днепре отремонтировали один из участков аварийного водопровода в частном секторе. Трубы проложили еще в 1982 году, поэтому за 40 лет оборудование износилось. У жителей близлежащих домов почти никогда не было воды из-за плохого давления.

Мэр Днепра Филатов рассказал, как встречался с жителями частного сектора, где заменили трубу.

Я давно не писал на коммунальные темы и об экзистенциальных проблемах бытия. Сегодня напишу. Водопровод в частном секторе. Построен в 1983 году. Весь проржавел. Давление не держит. Потеря воды – до 30 процентов.

40 лет (!), сорок долбанных лет, никто ничего с ним не делал. Мы заменили. Во время войны. Приезжаю посмотреть на ход работ. Выходят граждане.

Диалог:
«Вы неправильно зарыли трубу.
– Почему?
– Мы точно знаем. Она зимой замерзнет.
– Откуда вы точно знаете? Вы специалист?
– Да, у меня зять когда-то в «Горводоканале» работал.
– Что еще нужно сделать?
– Насыпать над трубой еще земли.
– Что еще?
– Построить еще одну повышающую насосную.

(Скипаю, как чайник)

– У вас давление в кранах есть?
– Есть.
– А был до ремонта?
– Не было.
– Так к черту вам еще насосная, если у вас и так все работает?
– Чтобы было, нам так спокойнее.
– То есть, другими словами, у вас 40 лет проблемы с водой, сейчас проблем нет, но вы все равно недовольны?
– Да»

Разворачиваюсь к подрядчику:
– Раскапывайте к черту эту трубу.
Ремонт завершился.
– Да, Борис Альбертович.

Ошалевшие в прямом и переносном смысле граждане бегут за мной к машине и кричат: «Нет, нет, все хорошо, нам все нравится, мы просто хотели посоветоваться».

Я устал. У меня самая неблагодарная работа в мире. Я мечтаю о том дне, когда на мое место придет другой, который сделает людоедов счастливыми, – написал Филатов в своем Facebook.

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