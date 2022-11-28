Мэр Днепра: «Таких приветов у нас уже будет бесконечное количество»

Отметим, что Укроборонпром недавно заявил, что наладил производство собственных артиллерийских снарядов. Потому приветов действительно будет много.

И таких приветов у нас уже будет бесконечно…

Здесь хорошие ребята из «Укроборонпрома», наладившие новое производство 152 и 122 калибров, предложили после обстрелов Днепра помощь.

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