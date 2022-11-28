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Мэр Днепра: «Таких приветов у нас уже будет бесконечное количество»

Сегодня 11:33
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Борис Філатов показав, як виглядають "снаряди помсти", які скоро полетять в окупантів.

Новости Днепра про Мэр Днепра:

Городской голова Днепра Борис Филатов показал новенькие снаряды, которыми ВСУ отомстят за недавние ракетные удары по Днепру.

Новенькие.
Блестят, как к@ц@пьская слеза.

Здесь хорошие ребята из «Укроборонпрома», наладившие новое производство 152 и 122 калибров, предложили после обстрелов Днепра помощь.

Говорят: «Давай сделаем хорошую традицию, каждый раз отвечать лично».

Ловит, подлецы.
Новое создание УОП.

И таких приветов у нас уже будет бесконечно…

Отомстим.

Ну и известная крылатая фраза.

Новости Днепра про Мэр Днепра:

Отметим, что Укроборонпром недавно заявил, что наладил производство собственных артиллерийских снарядов. Потому приветов действительно будет много.

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