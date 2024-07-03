Мэр Днепра сообщил, что из-за ракетной атаки есть погибшие

В Днепре в результате утренней российской атаки есть погибшие, сообщил городской голова Филатов.
К сожалению, есть погибшие гражданские, – написал Филатов в своем тг-канале.
Более подробная информация будет позже.
Напомним, утром 3 июля в Днепре раздалось с десяток взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БПЛА и ракет в сторону города.
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