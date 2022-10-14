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  • Мэр Днепра рассказал, в каком сейчас состоянии пес Крым, чьи хозяева погибли во время ракетной атаки

Мэр Днепра рассказал, в каком сейчас состоянии пес Крым, чьи хозяева погибли во время ракетной атаки

Сегодня 14:05
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Пес Крым, выживший после ракетного удара 29 сентября и потерявший свою семью, до сих пор приходит в себя от пережитого.
Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, в каком сейчас состоянии пес Крым, чьи хозяева погибли во время ракетной атаки

Сейчас пес Крым под наблюдением в КП Зооконтроль

Об этом городской голова Днепра рассказал в эфире телеканала ДніпроTV. 

По его словам, старый пес до сих пор до конца не пришел в себя после пережитого. У него серьезные проблемы с сердцем, городские ветеринары хотят сначала вылечить его, а затем заниматься последующей реабилитацией. Крым постоянно очень злой и недоверчивый, часто бросается на чужих животных и людей, потому что боится их.

Также у этой собаки проблемы с психикой. Он пугается и бросается на чужих животных и людей, он боится. Я лично переживаю за него. Наши специалисты с ним работают, после лечения мы обязательно сообщим о его состоянии”, – добавил Филатов.

Напомним, в ночь на 29 сентября вражеская ракета упала на частный дом в Днепре. Тогда погибла вся семья – бабушка, мама и двое детей. Чудом выжил старый пес Крым, которого нашли спасатели на развалинах дома. История старой собаки растрогала весь мир, и сотни людей хотели забрать Крыма себе.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, в каком сейчас состоянии пес Крым, чьи хозяева погибли во время ракетной атаки

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