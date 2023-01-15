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Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе

Сегодня 18:47
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В Днепре разбор завалов разрушенной многоэтажки до сих пор продолжается.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе

В Днепре продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты в многоэтажку на жилмассиве Победа. Ожидается, что спасательная операция будет длиться по меньшей мере до трех ночи.

Об этом сообщил городской голова Днепра в эфире телемарафона.

Ударом разрушило два из восемнадцати подъездов. На месте остаются спасатели, медики и городские службы. Из-под завалов продолжают доставать людей.

Надеемся, что найдем кого-нибудь еще. Наши прогнозы, что закончим где-то в 3 ночи. Потребностей нет ни в технике, ни в людях. Работают десятки единиц коммунальной техники. Очень большую помощь оказали наши спасатели. Приехала техника, работавшая в Бородянке и Николаеве на разборах завалов. Я видел, как днепряне собственноручно разбирали завалы и оттаскивали автомобили», — сказал Филатов.

Также для всех, чье жилье повреждено, город предложил временное убежище в подготовленных местах в школах и детском клубе. Впрочем, люди выбрали разъехаться по родным и знакомым.

«Вместе с этим, волонтеры и простые люди принесли в созданные пункты поддержки очень много вещей и еды. Всего более чем достаточно. Поэтому, всем, кто хочет помочь, советуют делать это адресно — если есть контакт с кем-то из пострадавших», — добавил. мэр города.

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