Мэр Днепра рассказал, когда в городе дадут воду и тепло

Мэр Днепра рассказал о ситуации в городе на данный момент.

По его словам, коммунальщики продолжают восстанавливать инфраструктуру. В Днепре запустили все насосные станции водоканала, поэтому воду можно ждать уже в ближайшие часы. На левом берегу она уже есть, а на правом скоро должна появиться.

Город запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой. Правом ожидаем ее подачу где-то в ближайшие часы. Поймите: сейчас водоканал подает воду по регламенту – так, чтобы избежать гидроударов в сети, – уточнил Филатов.

Филатов отметил, что все котельные правого берега возобновили работу, а на левом отопление есть в тех домах, которые заживлены от ТЭС.

Тепло. Все котельные правобережья работают и подают тепло в дома. На левом берегу отопления пока получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС, – написал Филатов.

Стабильные тепло- и водоснабжение можно ожидать примерно после 20:00.

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