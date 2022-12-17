Мэр Днепра рассказал, как живет при отключениях света: туристическая плита на кухне и сгоревший лифт

Мэр Днепра рассказал, как живет во время отключений света.

По словам Бориса Филатова, во время последнего блэкаута его дом тоже почти в сутки остался без света.

Когда вы пишете, «Борис Альбертович, у нас в доме уже сутки нет света», то вы должны понимать, что у Бориса Альбертовича, проживающего по улице Архитектора Дольника (бывшая Шаумяна) тоже включили свет в восемь утра с копейками. Через 23 с половиной часа после отключения, – написал Филатов.

Кроме этого, по словам мэра, в доме сгорел лифт из-за перепадов напряжения.

И из-за перепадов напряжения приборы и бытовая техника иногда выходят из строя. Конечно, лифт можно починить, но какой в этом смысл? Чтобы снова сгорел от новых перепадов? – написал он.

Мэр отметил, что на случай отключения света у него есть запас воды в туалете и туристическая газовая плитка на кухне.

Конечно, Борис Альбертович может позволить себе генератор и старлинк, но не потому, что он – особенный, а потому что ему нужно быть на связи круглосуточно. В интересах ваших. А еще у Бориса Альбертовича на кухне стоит газовая туристическая плита, в каждой туалетной комнате емкость с водой, а в каждой спальне по фонарику на прикроватной тумбочке, — отметил городской голова.

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