Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имущество

По словам городских властей, в ближайшие месяцы начнутся выплаты компенсаций людям, чье имущество пострадало от российских обстрелов. Сообщается, что сумма пособия выросла в 10 раз – можно получить до 500 тысяч гривен. Претендовать могут горожане, те и которым избило окна и те которым полностью разрушили дома. Об этом пишет мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсетях.
Что нужно делать?
Первый шаг. По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.
Второй шаг. Написать заявление на имя городского головы и составить общий пакет документов. С этим тоже помогут в администрации.
В заявлении следует указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).
Остальные документы:
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