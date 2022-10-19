Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имущество

Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имущество

Сегодня 13:25
просмотров

Во время вчерашнего обстрела Днепра взрывной волной повредило около 30 домов. В мэрии рассказали, что делать и куда обращаться, чтобы получить компенсацию за поврежденное имущество.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имущество

По словам городских властей, в ближайшие месяцы начнутся выплаты компенсаций людям, чье имущество пострадало от российских обстрелов. Сообщается, что сумма пособия выросла в 10 раз – можно получить до 500 тысяч гривен. Претендовать могут горожане, те и которым избило окна и те которым полностью разрушили дома. Об этом пишет мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсетях.

Что нужно делать?

Первый шаг. По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.

Второй шаг. Написать заявление на имя городского головы и составить общий пакет документов. С этим тоже помогут в администрации.

В заявлении следует указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).

Остальные документы:

  • копия паспорта гражданина Украины (заявителя) или копия ID-карты с добавлением копии выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства;
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера) гражданина (или копия документа, свидетельствующего об отказе в его получении);
  • копии документов, удостоверяющих право собственности или право владения, пользование поврежденным имуществом (при наличии);
  • акт комиссии по обследованию поврежденных построек и сооружений, объектов незавершенного строительства вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации администраций районов Днепровского городского совета;
  • при необходимости – акт и отчет технического обследования, который составляется привлеченными специалистами по заказу администраций районов Днепровского городского совета, если оценка степени повреждений и ущерба требует такого обследования.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имущество

Надеемся, что вам не понадобится эта памятка, но лучше сохраните ссылку на этот материал.

Читайте также:

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имуществоУкраїнська Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имуществоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов
    Новости Днепра
    Сегодня 15:23
    Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

    В Днепре аренда квартир выросла на несколько процентов. Но при…

    В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 14:21
    В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет

    В Днепре экономят электроэнергию в связи с недавними обстрелами.

    В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками
    Новости Днепра
    Сегодня 13:48
    В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками

    В Днепре водитель маршрутки №107 сел за руль в состоянии…

    Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»

    Буккросинг – термин, означающий бесплатный обмен разными книгами. Он очень…

    Последние новости

    Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду
    Почти на три дня: в Днепре перекроют движение по железнодорожному переезду

    Важная информация!

    Сегодня 15:33
    0
    просмотров
    Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов
    Обзор цен на аренду жилья на Поля и Титова в Днепре: ТОП-10 самых дешевых вариантов

    В Днепре аренда квартир выросла на несколько процентов. Но при желании можно найти дешевые варианты. Цена зависит от ремонта, состояния мебели, техники и расположения квартиры. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих квартир в аренду на проспекте Поля и улице Титова.

    Сегодня 15:23
    просмотров
    В Кривом Роге мошенники собирали деньги от имени Вилкула: подробности
    В Кривом Роге мошенники собирали деньги от имени Вилкула: подробности

    Осторожно – фейк!

    Сегодня 14:57
    0
    просмотров
    В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет
    В Днепре предпринимателям, которые не будут экономить электроэнергию, будут выключать свет

    В Днепре экономят электроэнергию в связи с недавними обстрелами.

    Сегодня 14:21
    просмотров
    В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками
    В Днепре водитель 107-й маршрутки сел за руль под наркотиками

    В Днепре водитель маршрутки №107 сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

    Сегодня 13:48
    0
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе горел автомобиль
    В Днепре на Донецком шоссе горел автомобиль

    Сегодня, 19 октября, в 08:53 на линию "101" сообщили, что на Донецком шоссе горит автомобиль.

    Сегодня 12:52
    1
    просмотров
    21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)
    21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

    На Днепропетровщине в разгар сезон грибов и местные жители собирают новый урожай, чтобы сделать запасы на зиму. Иногда удается найти настоящее сокровище.

    Сегодня 12:43
    просмотров
    Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»
    Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»

    Буккросинг – термин, означающий бесплатный обмен разными книгами. Он очень популярен в Европе и уже несколько лет пытается «прижиться» в Днепре.

    Сегодня 12:26
    1
    просмотров
    «Выбежала на улицу в пижаме»: жители Днепра рассказали, как пережили ракетный удар по городу 18 октября
    «Выбежала на улицу в пижаме»: жители Днепра рассказали, как пережили ракетный удар по городу 18 октября

    18 октября в Днепр прилетели две вражеские ракеты. В результате прилета разрушен объект энергетической инфраструктуры. Более десятка домов – повреждены.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 19 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 11:48
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх