Мэр Днепра рассказал, как получить до 500 тыс гривен компенсации за разрушенное обстрелами имущество

Во время вчерашнего обстрела Днепра взрывной волной повредило около 30 домов. В мэрии рассказали, что делать и куда обращаться, чтобы получить компенсацию за поврежденное имущество.

По словам городских властей, в ближайшие месяцы начнутся выплаты компенсаций людям, чье имущество пострадало от российских обстрелов. Сообщается, что сумма пособия выросла в 10 раз – можно получить до 500 тысяч гривен. Претендовать могут горожане, те и которым избило окна и те которым полностью разрушили дома. Об этом пишет мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсетях.

Что нужно делать?

Первый шаг. По оценке повреждений, нанесенных российскими ракетами или взрывными волнами от них, следует обратиться в администрацию своего района. Там уже созданы специальные комиссии.

Второй шаг. Написать заявление на имя городского головы и составить общий пакет документов. С этим тоже помогут в администрации.

В заявлении следует указать обстоятельства, при которых произошло разрушение, а также свое место регистрации, контактный телефон, серию и номер украинского паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер).

Остальные документы:

копия паспорта гражданина Украины (заявителя) или копия ID-карты с добавлением копии выписки из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера) гражданина (или копия документа, свидетельствующего об отказе в его получении);

копии документов, удостоверяющих право собственности или право владения, пользование поврежденным имуществом (при наличии);

акт комиссии по обследованию поврежденных построек и сооружений, объектов незавершенного строительства вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации администраций районов Днепровского городского совета;

при необходимости – акт и отчет технического обследования, который составляется привлеченными специалистами по заказу администраций районов Днепровского городского совета, если оценка степени повреждений и ущерба требует такого обследования.

Надеемся, что вам не понадобится эта памятка, но лучше сохраните ссылку на этот материал.

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