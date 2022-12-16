Мэр Днепра призвал горожан сделать запасы воды

К сожалению, есть попадание в объекты инфраструктуры.
В Днепре сейчас наблюдаются перебои с водой: у некоторых горожан вообще ее нет, у некоторых – слабый напор.
Потому мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан пополнить запасы воды!
Еще раз прошу всех горожан пополнить запасы воды, – написал он.
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