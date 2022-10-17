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  • Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске

Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске

Сегодня 21:51
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Вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Самолет разбился в жилом районе, в результате чего вспыхнуло высотное здание.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске

Так, самолет Су-34 с полным боекомплектом разбился во дворе девятиэтажного здания в районе торгового центра «Меотида». После падения произошла серия взрывов, огонь перекинулся на высотку.

Также известно, что пилоту удалось катапультироваться. Причиной падения является воспламенение одного из двигателей самолета, заявили в Минобороны России.

Мэр Днепра Борис Филатов уже прокомментировал ситуацию в Ейске. Добавить здесь нечего!

«Это украинский пилот, который вывел свой самолет из жилых районов города Винница после того, как сбил дроны и крылатые ракеты. А это российская сволочь, которая, спасая свою шкуру, катапультировалась и посадила свою колымагу на дом в Ейске… Вот почему мы выиграем эту войну», — написал мэр.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал поступок пилота из России, который отправил свой самолет к домам в Ейске

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