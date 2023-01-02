Мэр Днепра предложил отказаться от оливье

Мэр Днепра предложил отказаться от советских традиций на Новый год.

Мэр Днепра предложил постепенно отказываться от советских новогодних привычек и от «шубы» и оливье. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и «шубу». Потому что третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажутся от этих советских привычек. Это если по-честному и действительно «прочь от Москвы», — написал Филатов.

А вот к холодцу руководитель Днепра не так категорично относится.

За холодец отдам душу. Особенно если с горчицей. Его могу жрать неделю, – написал Филатов.

Отметим, что оливье придумал француз Люсьен Оливье, работавший в московском ресторане. Однако изысканный салат позже переработали и создали более бюджетную советскую версию. Теперь это блюдо считается одним из символов Нового года в странах, входивших в состав СССР.

В этом году в Украине начали отказываться от оливье, считая его еще одним из наследств советщины. После этого в украинском обществе возникла целая дискуссия. Часть поддерживает эту идею, другие не хотят терять традиции, которые они помнят еще с детства.

А вот холодец можно смело считать украинским блюдом. Другие названия: захолод или дрогли – так называют застывший густой мясной бульон, с кусочками мяса или овощей. Свои версии холодца есть в Польше и Румынии. В России его называют студнем.

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