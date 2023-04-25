Мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды»

В Днепре сегодня, 25 апреля, после годового перерыва открылся McDonald`s – рестораны сети не работали с 24 февраля 2022 года.

С самого утра возле заведений – огромные очереди. Некоторые днепряне пришли в McDonald`s в 5 утра, чтобы стать первыми посетителями.

Для многих горожан открытие этого заведения стало своеобразным мостиком в мирную жизнь – когда можно было с родными или друзьями, забыв обо всем и выключив телефон, просто встретиться в Маке!

Мэр Днепра Борис Филатов также прокомментировал возвращение McDonald`s в Днепр. По его словам, это «еще один лучик надежды на счастливое мирное будущее».

Спасибо McDonald’s за то, что вернулись в Днепр! Еще одно воспоминание из прошлой счастливой жизни. И еще один лучик надежды на счастливое мирное будущее. «я це люблю» (с), — написал Филатов.

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