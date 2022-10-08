Мэр Днепра отреагировал на горящий Крымский мост: «Смотрю, как вы все радуетесь»

Утро сегодня хорошее.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на утреннюю новость.

Смотрю, как вы все попросыпались и радуетесь. Доброе утро :) – отметил он.

Утро действительно хорошее. Сообщается, что загоревшиеся цистерны с топливом на Крымском мосту горят до сих пор. Движение по мосту перекрыто, дорожное покрытие сильно повреждено.

Отметим, что местные сообщают, что около 6 утра слышали взрыв, после чего начался пожар на Крымском мосту. Оккупационные власти сначала заявили, что загорелись вагоны с топливом, а теперь говорят о вероятной диверсии.

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