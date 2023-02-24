Мэр Днепра о годовщине вторжения рф: «Наши врачи — лучшие, а сантехника или электрика не нужно искать неделями»

К сожалению, за это время многие украинцы потеряли дом и были вынуждены бежать – кто-то в другие регионы, кто-то за границу.
Но мы объединились и выстояли. Сегодня Украина борется, а скоро победит.
Этот год для каждого был сложным, у каждого есть что сказать. Своими мыслями о годовщине вторжения поделился и мэр Днепра Борис Филатов.
По его словам, война открыла нам глаза на то, что мы либо не могли оценить, либо переоценивали. Это касается нашей медицины, стоматологии в частности, сферы услуг и вообще менталитета украинцев.
Мы всегда думали, что где-то в Европе это все лучше, но нет – дома, в Украине, гораздо лучше.
Война раскрыла нам глаза на то, что мы либо не могли оценить, либо переоценивали. Например, выехав в Европу, мы узнали, что наши доктора — лучшие. И чтобы попасть с соплями к врачу, не стоит ждать в очереди месяцами, а просто позвонить в амбулаторию на районе. А ещё, именно в Украине — классная стоматология, которая не стоит десятки тысяч долларов. Что с Приват24 и Mono удобно и безопасно, а большинство западных банковских продуктов безнадёжно отстало от наших украинских инноваций. Что есть «Дія». Просто «Дія». Слово из трех букв, которые так много значат. Что у нас самые вкусные и дешевые рестораны и что там самое лучшее обслуживание. Что сантехника или электрика не нужно искать неделями. Что «золотые руки» — это про наших мастеров маникюра и парикмахеров. Что обычная портная — это гениально. И что только наши пацаны могут сделать нормальный ремонт в квартире. Что мы — умные, трудолюбивые и рукастые люди, — написал мэр Днепра.
Полностью пост городского головы читайте ниже:
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны.
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