Медицинская помощь при ДТП и ракетных обстрелах: как остановить кровотечение

Переносить человека можно только если он находится рядом с огнем и пламя может его достать. Во всех других случаях пострадавшего лучше не трогать, поскольку лишние движение могут ухудшить его состояние.
При завалах не пытайтесь достать пострадавшего. Вы не специалист и можете нанести человеку еще больше травм. Аналогичные действия требуются и от свидетелей ДТП. Если жизни пострадавшего в аварии не угрожает пожар или затопление — не пытайтесь достать его из машины, дождитесь приезда спасателей.
Если у человека на теле рана и в ней торчит инородное тело – не вытаскивайте его, поскольку есть риск сделать только хуже. Иногда такой предмет может служить сдерживающим вектором и не давать крови вытекать.
При артериальном кровотечении (кровь ярко-красного цвета, выходит из раны пульсирующей струей в ритме сердечных сокращений) нужно наложить на рану чистую салфетку, нажать на нее и поднять конечность. Если это возможно. Если кровотечение не остановилось нужно по возможности зажать не только повязку, но и артерию на расстоянии. При необходимости жгут накладывают на верхнюю треть повреждённой конечности. Это где-то на 5 см выше от места кровотечения. Перед наложением жгута на 20 секунд нужно поднять конечно, чтобы обеспечить отток крови. Его нельзя сильно затягивать. Также нужно записать на бумаге время наложение жгута.
При венозном кровотечении (кровь темного цвета, вытекает из раны) для его остановки нужно использовать прямое давление на рану. Делать это лучше всего с помощью стерильного бинта или марли, но подойдет любая ткань, вплоть до одежды. Далее поверх этой салфетки, тампона на рану нужно наложить сдавливающую повязку, но не слишком тугую, чтобы поврежденная конечность или участок тела мог снабжаться кислородом.
При оказании помощи при кровотечении нужно помнить, что лучше всего помогать – в стерильных перчатках, так можно обезопасить себя и пострадавшего от различных инфекций.
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