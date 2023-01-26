Медики констатировали смерть: в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину

Сегодня, 26 января, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария.

Там Mercedes сбил женщину.

Об этом сообщает «Информатор».

На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти пострадавшую не удалось. Работники скорой констатировали смерть.

По предварительной информации, водитель не увидел пострадавшую из-за плохой видимости на дороге. Пока неизвестно, переходила ли женщина дорогу в указанном для этого месте или нет.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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