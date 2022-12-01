Медик из Днепра до войны работал в психбольнице, а теперь под обстрелами эвакуирует бойцов (ВИДЕО)

Дмитрий – боевой медик отдельной бригады территориальной обороны города Днепр. В мирное время работал в обычной больнице, а теперь круглосуточно вывозит раненых бойцов из зоны боевых действий.
Позывной «Псих» он получил из-за того, что когда-то работал в психбольнице. Дмитрий говорит, что быть медиком на фронте тяжело, нужно спасать военных и днем, и ночью, и под дождем, и под обстрелами. Сложнее всего – эвакуация, ведь бронированных машин нет, поэтому приходится бежать с линии разграничения, когда на тебя летят снаряды.
Обломки пробивают в металл и колеса. Потому машины и запчасти к ним приходится постоянно менять. По его словам, часто медики даже не успевают отдохнуть, особенно когда из передовой массовое поступление раненых.
Детальнее о буднях боевого медика — в видео:
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