Медик из Днепра до войны работал в психбольнице, а теперь под обстрелами эвакуирует бойцов (ВИДЕО)

Военный медик из Днепра с позывным "Псих" рассказал о своих буднях.

Дмитрий – боевой медик отдельной бригады территориальной обороны города Днепр. В мирное время работал в обычной больнице, а теперь круглосуточно вывозит раненых бойцов из зоны боевых действий.

Позывной «Псих» он получил из-за того, что когда-то работал в психбольнице. Дмитрий говорит, что быть медиком на фронте тяжело, нужно спасать военных и днем, и ночью, и под дождем, и под обстрелами. Сложнее всего – эвакуация, ведь бронированных машин нет, поэтому приходится бежать с линии разграничения, когда на тебя летят снаряды.

Обломки пробивают в металл и колеса. Потому машины и запчасти к ним приходится постоянно менять. По его словам, часто медики даже не успевают отдохнуть, особенно когда из передовой массовое поступление раненых.

Детальнее о буднях боевого медика — в видео:

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