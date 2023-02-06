Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Сегодня Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает юбилей. По такому случаю журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о жене Президента Украины.

Училась с Владимиром Зеленским в одной школе, но в параллельных классах. Пара познакомилась будучи студентами. В момент знакомства у Елены в руках была видеокассета, а Владимир Зеленский попросил ее на время, посмотреть, а взамен оставил свой номер телефона. Познакомил будущую пару Александр Пикалов.

Как позже призналась сама Елена Зеленская, на тот момент будущий муж впечатления на нее не произвел, она встречалась с другим человеком. Хотя по школе она помнила его, а он ее – нет.

Предложение руки и сердца от Владимира Зеленского получила в кино, после просмотра фильма-мелодрамы. На тот момент пара встречалась 8 лет. По другим данным, предложение прозвучало, когда пара ехала с друзьями на отдых в микроавтобусе.

По образованию Елена Зеленская архитектор, но по специальности она не работала. В студенческие годы она помогала будущему мужу писать сценарии сценок для КВН, а потом стала сценаристом студии «Квартла-95». Также в титрах к мюзиклу «Как казаки» она значится одним из сценаристов. Елена Зеленская была соавтором сценария к сериалу «Слуга народа».

Будучи подростом, она участвовала в вокальных конкурсах и мечтала о карьере актрисы.

Стала самой молодой Первой леди Украины. На тот момент ей был 41 год.

Елена Зеленская долгое время была некрещеной, но, чтобы крестить детей сначала обряд должны были пройти родители. Крестной жены будущего президента стала актриса студии «Квартал-95» Елена Кравец.

В одном из интервью призналась, что в 60 лет хотела бы выглядеть так же хорошо, как Мерил Стрип.

С начала полномасштабного вторжения Елена Зеленская смогла увидеть мужа только через 2,5 месяца. По ее словам, она с детьми осталась в Украине, но постоянно переезжала, чтобы невозможно было отследить местонахождение семьи Президента.

У Елены Зеленской есть родственники в рф. В одном из недавних интервью она отметила, что после 24 февраля 2022 года полностью прекратила с ними общение. Родственники ни разу за почти год не позвонили ей.

фото: сайт Президента Украины, личная страница Елены Зеленской в социальных сетях

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