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  • Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Сегодня 12:35
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Сегодня Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает юбилей. По такому случаю журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о жене Президента Украины.
Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

 

Училась с Владимиром Зеленским в одной школе, но в параллельных классах. Пара познакомилась будучи студентами. В момент знакомства у Елены в руках была видеокассета, а Владимир Зеленский попросил ее на время, посмотреть, а взамен оставил свой номер телефона. Познакомил будущую пару Александр Пикалов.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Как позже призналась сама Елена Зеленская, на тот момент будущий муж впечатления на нее не произвел, она встречалась с другим человеком. Хотя по школе она помнила его, а он ее – нет.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Предложение руки и сердца от Владимира Зеленского получила в кино, после просмотра фильма-мелодрамы. На тот момент пара встречалась 8 лет. По другим данным, предложение прозвучало, когда пара ехала с друзьями на отдых в микроавтобусе.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

По образованию Елена Зеленская архитектор, но по специальности она не работала. В студенческие годы она помогала будущему мужу писать сценарии сценок для КВН, а потом стала сценаристом студии «Квартла-95». Также в титрах к мюзиклу «Как казаки» она значится одним из сценаристов. Елена Зеленская была соавтором сценария к сериалу «Слуга народа».

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Будучи подростом, она участвовала в вокальных конкурсах и мечтала о карьере актрисы.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Стала самой молодой Первой леди Украины. На тот момент ей был 41 год.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

Елена Зеленская долгое время была некрещеной, но, чтобы крестить детей сначала обряд должны были пройти родители. Крестной жены будущего президента стала актриса студии «Квартал-95» Елена Кравец.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

В одном из интервью призналась, что в 60 лет хотела бы выглядеть так же хорошо, как Мерил Стрип.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

С начала полномасштабного вторжения Елена Зеленская смогла увидеть мужа только через 2,5 месяца. По ее словам, она с детьми осталась в Украине, но постоянно переезжала, чтобы невозможно было отследить местонахождение семьи Президента.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

У Елены Зеленской есть родственники в рф. В одном из недавних интервью она отметила, что после 24 февраля 2022 года полностью прекратила с ними общение. Родственники ни разу за почти год не позвонили ей.

Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

 

фото: сайт Президента Украины, личная страница Елены Зеленской в социальных сетях

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Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди УкраиныРусский

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