Мечтал иметь знамя дома: на Днепропетровщине юноша украл украинский флаг

Юноша снял флаг возле местного магазина и забрал домой.

В Марганце на Днепропетровщине 20-летний парень украл флагшток с флагом возле местного магазина и забрал домой.

Как рассказали в полиции, к ним обратился местный предприниматель, который рассказал, что кто-то украл флаг возле его магазина. В качестве доказательств владелец даже предоставил запись с камер наблюдения. На видео полицейские увидели юношу, снимающего с крыльца продуктового украинский флаг.

Полицейские быстро обнаружили злоумышленника. Им оказался 20-летний юноша. Свой поступок он объяснил тем, что очень хотел иметь дома украинский флаг. Парень вынес правоохранителям знамя вместе с металлическим черенком.

Хотя патриотизм это всегда хорошо, но воровство это правонарушение, поэтому правоохранители открыли уголовное производство. Санкция объявленной статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет. Дальше юноше должны объявить о подозрении, после чего его судьбу решит суд.

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