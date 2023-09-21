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  • Мастера маскировки: жители Днепра и Одессы прятались в пустом прицепе, чтобы сбежать из Украины (ВИДЕО)

Мастера маскировки: жители Днепра и Одессы прятались в пустом прицепе, чтобы сбежать из Украины (ВИДЕО)

Сегодня 20:46
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Мужчины прятались в пустом прицепе грузовика, чтобы проехать таможенный контроль, но их разоблачили пограничники.

Новости Днепра про Мастера маскировки: жители Днепра и Одессы прятались в пустом прицепе, чтобы сбежать из Украины (ВИДЕО)

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Шесть жителей Днепропетровщины, Одесщины и Донетчины пытались выехать в Молдову в прицепе фуры. Впрочем, на транзитном участке дороги Маяки-Удобный грузовик остановили пограничники, проверявшие содержимое транспорта перед таможней.

Внутри пустого прицепа находились шесть мужчин призывного возраста. Как оказалось позже, они пытались нелегально пересечь границу. Перед этим уклонисты договорились с перевозчиками, что те без проблем провезут их в Молдову. Контакты нашли в закрытом телеграм-канале.

Рядом с грузовиком ехал легковой автомобиль, где сидел один из организаторов поездки. Мужчина следил за клиентами, однако это не помогло и план сорвался.

За поездку мужчины отдали от 4 до 5 тысяч долларов. Организатору сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Уклонистов забрали в отделение и выписали админпротоколы за попытку нелегального пересечения границы.

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Новости Днепра про Мастера маскировки: жители Днепра и Одессы прятались в пустом прицепе, чтобы сбежать из Украины (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Мастера маскировки: жители Днепра и Одессы прятались в пустом прицепе, чтобы сбежать из Украины (ВИДЕО)Русский

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