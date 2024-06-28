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Мастер-классы, спектакли и экскурсии: куда пойти в Днепр на выходных

Сегодня 08:12
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Жителей Днепра приглашают на интересные мероприятия, которые будут проводиться на выходных.

Новости Днепра про Мастер-классы, спектакли и экскурсии: куда пойти в Днепр на выходных

Афишу событий на 28-30 июня опубликовали на официальном портале Днепровского городского совета.

Сегодня, 28 июня, вечером можно посетить следующие мероприятия:

  • 18:00 – ВСУПЕРЕЧ — живые эмоции по документальным текстам в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
    18:00 – балет «Лісна пісня» в Днепровском академическом театре оперы и балета;
    18:30 – ANIME. PART 2  в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.

В суботу 29 июня:

  • 10:00 – 18:00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»;
  • 10:00 – 18:00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее, ул. Шевченко, 21;
  • 14:00 – мастер-класс «Украинская забойка» в Музее истории Днепра, ул. Воскресенская, 14;
  • 15:00 – трагикомедия #поехатьнельзяостаться в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!»;
  • 16:00 – МАДАМ РУБИНШТЕЙН – история легендарного успеха в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
  • 17:00 – «Год в ОПЕРЕ» в Днепровском академическом театре оперы и балета.

В воскресенье 30 июня

  • 11:00 – JAZZ FOR KIDS 4+ в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана;
  • 15:00 – пешеходная экскурсия «Городские площади» «Путешествуй по Днепру. Официальные городские туристические маршруты. Старт: Успенская площадь, 5. Финиш: Троицкая площадь;
  • 16:00 – СПАЛЬНАЯ САЛЬВАДОРА – комедия в ритме танго в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
  • 17:00 – ГРАНД-КОНЦЕРТ – закрытие 50-го театрального сезона в Днепровском академическом театре оперы и балета;
  • 17:00 – BANDURA COVER SHOW в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.

Кроме того, вчера мы писали, какие развлекательные мероприятия запланировали в Днепре ко Дню Конституции. В частности, они будут проводиться в парке Шевченко, а также в сквере Металлургов.

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Новости Днепра про Мастер-классы, спектакли и экскурсии: куда пойти в Днепр на выходныхУкраїнська Новости Днепра про Мастер-классы, спектакли и экскурсии: куда пойти в Днепр на выходныхРусский

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