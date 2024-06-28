Мастер-классы, спектакли и экскурсии: куда пойти в Днепр на выходных
Мастер-классы, спектакли и экскурсии: куда пойти в Днепр на выходных
Сегодня 08:12
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Жителей Днепра приглашают на интересные мероприятия, которые будут проводиться на выходных.
Афишу событий на 28-30 июня опубликовали на официальном портале Днепровского городского совета.
Сегодня, 28 июня, вечером можно посетить следующие мероприятия:
18:00 – ВСУПЕРЕЧ — живые эмоции по документальным текстам в Днепровском академическом театре драмы и комедии; 18:00 – балет «Лісна пісня» в Днепровском академическом театре оперы и балета; 18:30 – ANIME. PART 2 в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.
В суботу 29 июня:
10:00 – 18:00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»;
10:00 – 18:00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее, ул. Шевченко, 21;
14:00 – мастер-класс «Украинская забойка» в Музее истории Днепра, ул. Воскресенская, 14;
15:00 – трагикомедия #поехатьнельзяостаться в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!»;
16:00 – МАДАМ РУБИНШТЕЙН – история легендарного успеха в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
17:00 – «Год в ОПЕРЕ» в Днепровском академическом театре оперы и балета.
В воскресенье 30 июня:
11:00 – JAZZ FOR KIDS 4+ в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана;
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