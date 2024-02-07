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  • Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов Украины

Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов Украины

Сегодня 09:53
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Сегодня утром россияне снова массированно атаковали Украину.
Новости Днепра про Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов Украины

Николаев – последствия атаки.

Под вражеский удар попали 6 регионов – Киев, Николаев, Харьковская, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

О предварительных последствиях массированной атаки рассказал Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

Киев: пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме – подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами, вероятно, есть погибшие. Также загорелось здание СТО и автомобили.

Обновлено: в Киеве по состоянию на 10:20 известно о двух погибших.

Обновлено2: в столице уже 4 погибших и более 30 пострадавших.

Новости Днепра про Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов Украины

Новости Днепра про Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов Украины

Николаев: в результате ракетной атаки оккупантов погиб 1 человек. Еще один местный житель получил ранения. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть.

Харьковская область: около 6 утра враг ударил по областному центру. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию.

Киевская область: в Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. Пока известно о трех пострадавших.

В Днепропетровской и Львовской областях, по оперативным данным, обошлось без пострадавших.

Обновлено: 7 февраля противник нанес удары по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

В общей сложности враг применил 64 средства воздушного нападения:

  • 20 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131»;
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 4 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»;
  • 3 баллистических ракеты «Искандер-М»;
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

Об этом сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы, — добавил он.

Новости Днепра про Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов Украины

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения.

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Новости Днепра про Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Массированная ракетная атака: под вражеский удар попали 6 регионов УкраиныРусский

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