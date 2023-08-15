Массированная атака: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет

По информации Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 28 крылатых ракет разных типов:
Силы ПВО уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».
Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
Над Днепропетровщиной наши защитники из ПвК “Схід” сбили 7 крылатых ракет Х-101/555.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Большая благодарность защитникам неба. Во время утренней массированной атаки защитники из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555, — написал он.
К сожалению, есть и попадания. В Днепре и Луцке россияне ударили по промышленным предприятиям, во Львове одна из ракет прилетела во двор детского сада, а обломки российского железа попадали на частные дома. Есть пострадавшие и погибшие. Подробности здесь.
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