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  • Массированная атака: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет

Массированная атака: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет

Сегодня 08:21
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Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.
Новости Днепра про Массированная атака: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет

Фото условное.

По информации Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 28 крылатых ракет разных типов:

  • 4 крылатые ракеты Х-22;
  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатых ракеты «Калибр».

Силы ПВО уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».

Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Над Днепропетровщиной наши защитники из ПвК “Схід” сбили 7 крылатых ракет Х-101/555.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Большая благодарность защитникам неба. Во время утренней массированной атаки защитники из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555, — написал он.

К сожалению, есть и попадания. В Днепре и Луцке россияне ударили по промышленным предприятиям, во Львове одна из ракет прилетела во двор детского сада, а обломки российского железа попадали на частные дома. Есть пострадавшие и погибшие. Подробности здесь.

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