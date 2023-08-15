Массированная атака: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 7 крылатых ракет

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.

По информации Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 28 крылатых ракет разных типов:

4 крылатые ракеты Х-22;

20 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр».

Силы ПВО уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».

Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Над Днепропетровщиной наши защитники из ПвК “Схід” сбили 7 крылатых ракет Х-101/555.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Большая благодарность защитникам неба. Во время утренней массированной атаки защитники из ПвК “Схід” сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555, — написал он.

К сожалению, есть и попадания. В Днепре и Луцке россияне ударили по промышленным предприятиям, во Львове одна из ракет прилетела во двор детского сада, а обломки российского железа попадали на частные дома. Есть пострадавшие и погибшие. Подробности здесь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: