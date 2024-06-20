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Массированная атака на Днепропетровщину 20 июня: детали от ОВА

Сегодня 07:41
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В ОВА сообщили о последствиях вражеской атаки.

Новости Днепра про Массированная атака на Днепропетровщину 20 июня: детали от ОВА

О деталях атаки врага на Днепр и область сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью враг совершил массированную атаку на область. Ее отражали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахедов и 4 ракеты. ПВО работала в Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине, — говорится в публикации.

Также известно о пострадавших в Криворожском и Никопольском районах – мужчинах 30, 41 и 63 лет. Двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Никопольщине также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач. А еще – строительная техника, – добавил Лысак.

Фото последствий опубликовал председатель ДОР Николай Лукашук:

Напомним, сегодня ночью в Днепре и области прогремели взрывы.

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