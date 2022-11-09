Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые

Вражеские БПЛА попали в логистическое предприятие.
“Есть пострадавшие – это четыре человека, которых спасли ГСЧС-ники. Пока люди находятся в больнице. Спасатели потушили пожар, охвативший около 3 тысяч квадратных метров”, — сообщил Николай Лукашук.
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