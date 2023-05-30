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Массированная атака беспилотников на москву: что известно

Сегодня 11:27
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Утром 30 мая в москве происходит что-то странное – сообщают об атаке беспилотников.

Новости Днепра про Массированная атака беспилотников на москву: что известно

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам мэра столицы рф Сергея Собянина, несколько зданий получили «незначительные повреждения».

Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, – рассказал Собянин.

Как сообщает Telegram-канал Shot, 13 беспилотников якобы были сбиты на подлете к Москве (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва), а еще 3 – попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова).

Новости Днепра про Массированная атака беспилотников на москву: что известно

Новости Днепра про Массированная атака беспилотников на москву: что известно

Новости Днепра про Массированная атака беспилотников на москву: что известно

Губернатор Подмосковья подтвердил, что возле российской столицы «работала ПВО».

Российские пропагандисты также успели сообщить, что в московской полиции после ударов БПЛА был объявлен план Тайфун, когда личный состав привлекают к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Минобороны рф отреагировало на атаку. Традиционно российское Министерство обороны обвинило Украину в налете дронов. Там подсчитали, что всего при атаке было привлечено 8 (хотя росСМИ сообщали о большем количестве) беспилотников самолетного типа. Все они, как утверждают в Минобороны рф, были уничтожены.

Со своей стороны Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву, отметив, что «не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям».

Они хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: «А зачем вы отправляете нас [бить] по детям Украины, по Киеву и так далее? И второй аспект важен. Все люди, считающие, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно… После 15 месяцев они не поняли, что 14-го года у них не будет? Никакого подписания линии разделения… Каждый из них будет отвечать в полном объеме, — заявил Подоляк.

Также напомним, что ранее мы писали, что вчера после очередного ракетного террора россиян начальник ГУР Буданов заявил, что «наш ответ не заставит себя ждать».

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Новости Днепра про Массированная атака беспилотников на москву: что известноУкраїнська Новости Днепра про Массированная атака беспилотников на москву: что известноРусский

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