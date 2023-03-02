Массовых ракетных атак от РФ может больше не быть

Представитель прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что массовые ракетные атаки от РФ могут уйти в прошлое.

Об этом она сообщила на брифинге в Military Media Center.

По ее словам, РФ сейчас ищет новые способы обстреливать Украину, а массовых ударов уже не может быть. Гуменюк отметила, что ракеты у РФ еще есть, но не столь много, поэтому они начинают их экономить.

Сейчас они хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары, — добавила Гуменюк.

Напомним, что еженедельные ракетные атаки РФ начала совершать в октябре. Несколько месяцев они обстреливали энергетическую инфраструктуру. Теперь удары по территории Украины могут быть точечными и с меньшим количеством ракет, но перед ними враг проводит разведку, чтобы обходить нашу ПВО.

Ранее представитель воздушных сил Юрий Игнат заявил, что РФ изменила время обстрелов. Если раньше ракеты летели или утром или ночью, то теперь это может произойти в любое время суток. И к этому нужно быть готовым всегда.

По его словам, россияне будут делать то, что и делали до массированных обстрелов летом: наносить точечные удары, выбирая ту или иную цель. К примеру, раньше на Днепр направляли одну-две ракеты, но каждую неделю.

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