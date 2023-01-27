Массовое вручение повесток: действительно ли в Украине усилили мобилизацию

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач прокомментировал ситуацию.
Он подчеркнул, что в первую очередь обращают внимание на специалистов, которые могут работать с новыми образцами вооружения, предоставленными западными партнерами.
Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям, – объяснил Горбач.
Он также подчеркнул, что «волн» мобилизаций, как таковых, в Украине нет, поскольку общая мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается.
В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе, – пояснил он.
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